Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке 21 апреля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 25-летию Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. На ней изображена эмблема Ассоциации, на полях блока — георгиевская ленточка и памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в г. Москве.



Почтовый блок размером 77х72 мм, номиналом 100 рублей, изданный тиражом 65 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.



К выпуску марки также изготовлен специальный штемпель гашения первого дня. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в столичном отделении Почты России 101000 на ул. Мясницкой, 26.



Общероссийская общественная организация Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России создана 28 апреля 1992 года. Ассоциация объединяет сотрудников, военнослужащих и пенсионеров органов внутренних дел МВД России и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях, в том числе уволенных в запас и ушедших в отставку. На сегодняшний день в организации состоят более 500 тысяч человек. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 58

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