Архангельск: Новости компаний

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Ветераны Поморья смогут бесплатно отправлять телеграммы из отделений Почты России

Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.
С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Архангельска, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному соединению, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. 

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Архангельского филиала Почты России.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100 минут.

Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Почта России и Ростелеком ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря этому сотрудничеству ветераны во всех уголках страны могут связаться с однополчанами, пообщаться с друзьями, родными и близкими.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте.
 
Статус определен в соответствии со ст. 2 и 4 Главы I. Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», а также граждан, приравненных по предоставляемым льготам к ветеранам и инвалидам ВОВ в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны».

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автор: postarh
просмотров: 16
дата: 25.04.17 | 09:20
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