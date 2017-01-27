Архангельск: Новости компаний

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Виктор Павленко: Без нравственной основы законы не могут объединить общество

26 января в Государственной Думе в Москве в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений состоятся V Рождественские Парламентские встречи. В мероприятии принял участие член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко.
Открыли встречи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Как отметил сенатор Виктор Павленко, встречи проводятся ежегодно, в 2014 году глава Русской Православной Церкви впервые выступал на них в Совете Федерации, затем они проводятся попеременно в нижней и верхней палатах российского парламента.
 
- Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что выстроенная за два с лишним десятилетия в России система государственно-религиозного взаимодействия в полной мере соответствует закрепленному в Конституции принципу светскости государства. При этом главной заботой ответственного политика является обеспечение духовно-нравственного развития человека и общества, - сказал сенатор Виктор Павленко. –И сегодня особое значение приобретает нравственная основа законов, без которой невозможно объединение общества и достижение действительно правового государства.
 
По словам сенатора предложения Его Святейшества, станут предметом для эффективного диалога между Русской Православной Церковью, Федеральным Собранием и обществом в целом и послужат источником для новых законодательных инициатив, направленных на укрепление России.
 
Вместе с Виктором Павленко в Рождественских парламентских встречах приняли участие депутат Государственной Думы Елена Вторыгина и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Они обсудили пути совершенствования взаимоотношений религиозных организаций и государства в Архангельской области.
 
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автор: Pavlenkosenator
просмотров: 9
дата: 27.01.17 | 10:57
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