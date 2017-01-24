Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Архангельский сенатор Виктор Павленко: Партия власти – партия ответственности 21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Итоги работы форума прокомментировал член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко. «В приветствии съезду президент страны Владимир Путин подчеркнул, что «Единую Россию» отличает высокий профессионализм и ответственность за слова и дела, глубокое понимание государственных задач, - отметил Виктор Павленко. – Глава государства отметил, что «Единая Россия» это системообразующая политическая сила, на которую он опирается в своей деятельности».



По словам сенатора на съезде были сформулированы задачи партии власти. В частности, как отметил лидер партии Дмитрий Медведев, благодаря парламентскому большинству в Федеральном Собрании «единороссы» смогли в непростой экономической ситуации, обусловленной внешнеполитическими вызовами, сформировать и принять устойчивый бюджет, обеспечивающий выполнение социальных обязательств государства.



«Статус партии власти означает, прежде всего, высочайший уровень ответственности за выполнение принятых решений. Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сформулировал цели, пути достижения которых, сейчас конкретизированы в партийных проектах «Единой России». Это открывает регионам новые возможности для развития всех без исключения направлений — от экономики до социальной сферы, от создания условий для эффективной работы малого бизнеса, сельхозпредприятий, жилищно-коммунальной сферы до развития творческих способностей молодежи и благоустройства дворов и детских площадок. Наш регион постоянно участвует в программах, инициируемых «Единой Россией». И Архангельская область намерена активно включиться в большинство новых партийных проектов», - заявил Виктор Павленко. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Pavlenkosenator просмотров: 37

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