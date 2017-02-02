Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Виктор Павленко: Регионы получают законодательную поддержку На пленарном заседании Совета Федерации заслушал отчет о работе за 2016 году Комитета по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера, членом которого является сенатор от Архангельской области Виктор Павленко. С информацией выступил председатель Комитета Дмитрий Азаров. Ведущим направлением работы Комитета является совершенствование действующего законодательства Собранию в русле целей и задач, поставленных в Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Как отметил Виктор Павленко, за минувший год было рассмотрено 93 федеральных законов, принятых ГосДумой, 84 проекта ФЗ, одобренных в 1-м чтении, и 361 проект, находящийся в разработке.



Комитет СФ был ответственным при рассмотрении целого ряда федеральных законов, в том числе, касающихся вопросов развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Среди них закон «Об Арктической зоне РФ».



По словам члена Комитета, сенатора от Архангельской области Виктора Павленко социальные и правовые проблемы сохранения и устойчивого развития Арктики сегодня очень актуальны.



- Так первые разработан рамочный закон, который должен законодательно закрепить стратегические интересы России в Арктике. Ключевой момент - наделение Арктической зоны статусом легитимного объекта государственного и муниципального управления, законодательное установление комплекса мер стимулирования и закрепление механизмов инновационного регулирования экономики на уровне регионов.



В соответствии с законом создается 8 опорных зон, которые будут обеспечивать функционирование Северного морского пути и добычу углеводородов на арктическом шельфе, а также социально-экономическое развитие территорий и повышение уровня жизни их населения. Одной из 8 зон является Архангельская область.



Также Комитет в своей деятельности особое внимание уделяет рассмотрению законодательных предложений органов государственной власти субъектов РФ. Виктор Павленко последовательно поддерживает инициативы правительства Архангельской области и областного собрания депутатов. В частности, бюджетное финансирование оборонного заказа для судостроителей Северодвинска, поправки в законодательство, обеспечивающие господдержку сельхозпроизводителей Арктических регионов, развитие рыболовства, субсидирование северного завоза.

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