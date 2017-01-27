Архангельск: Новости компаний

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Виктор Павленко принял участие в церемонии открытия 25-х Рождественских чтений

25 января в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».
Открытие и пленарное заседание форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии присутствовали член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

По словам Виктора Павленко, Святейший Патриарх Кирилл особо подчеркнул, что сегодня Чтения становятся сегодня крупнейшей площадкой для обсуждения вопросов не только религиозного образования, но и многих направлений церковной и общественной жизни.

- В этом году форум посвящен осмыслению судьбоносным для нашей страны событий 1917 года, - сказал сенатор. – И сегодня особенно актуальным является осмысление уроков истории минувшего столетия. Недаром в своем послании участникам Чтений Президент Владимир Путин отметил, что наша общая задача - предложить отвечающие духу времени советы и рекомендации, призванные служить консолидации нашего общества, сбережению непреходящих духовных, нравственных ценностей, которые нас объединяют.
 
Также сенатор обсудил с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом актуальные вопросы взаимодействия органов власти и самой большой на Европейском Севере страны епархии Русской Православной Церкви.
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автор: Pavlenkosenator
просмотров: 8
дата: 27.01.17 | 10:59
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