Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Виктор Павленко встретился с делегацией Архангельского отделения «Опоры России» В рамках всероссийского форума «Опоры России», в Совете Федерации состоялась встреча сенатора Виктора Павленко с делегацией Архангельского отделения организации во главе с Сергеем Антуфьевым. Виктор Павленко рассказал представителям предпринимательского сообщества о своей работе в Совете Федерации, в частности о программах поддержки малого бизнеса в рамках закона об Арктической зоне РФ. Отвечая на вопрос о включении в Арктическую зону территорий Онежского и Лешуконского районов Архангельской области, сенатор отметил, что границы зоны будут определяться Правительством РФ исходя из рекомендаций субъектов федерации. Виктор Павленко подчеркнул, что для развития данных муниципальных образований вопрос об их включении в Арктическую зону имеет важное значение.



- Мы прекрасно понимаем, какие проблемы ложатся на плечи предпринимателей, которые работают в условиях Севера, - отметил сенатор. – В тоже время малый и средний бизнес – это двигатель экономики региона. Развитие данного сектора экономики позволяет увеличить налоговую базу местных бюджетов, решает проблему занятости населения. Кроме того, предприниматели реализуют многообразные социальные проекты. Целенаправленная поддержка предпринимательства – основа для реализации задачу по развитию инновационной экономики, поставленной Президентом Владимиром Путиным.



Также на встрече был задан вопрос о поддержке местных сельхозпроизводителей, работающих в Поморье. Сенатор рассказал, что совместно с министерством сельского хозяйства Архангельской области внесены предложения применение в отношении региона повышающего коэффициента при распределении федеральных субсидий на поддержку элитного семеноводства, племенного животноводства, за реализованное товарное молоко, на предоставление грантов фермерам и сельхозкооперативам, а также о повышении до 50% размер компенсации при субсидировании затрат на строительство (модернизацию) объектов АПК, а также о введении новых федеральных субсидий на закупку и доставку комбикормов и удобрений, установление льготных тарифов на электричество и газ для сельхозпроизводителей.



Кроме того, на встрече были затронуты вопросы регулирования налогообложения на муниципальном уровне, совершенствования порядка предоставления земельных участков предпринимателям, организующим собственное производство, и участие региона в федеральных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Pavlenkosenator просмотров: 9

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