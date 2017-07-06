Виртуальное путешествие в Казань ждет архангелогородцев в библиотеке

Читатели библиотеки уже на раз отправлялись вместе с библиотекарями в «путешествия» – в первую очередь, конечно, по родной Архангельской области: на Соловки, в Верколу, Суру, в Кенозерский национальный парк, Пинежский заповедник, национальный парк «Русская Арктика». Бывали виртуальные экскурсии и за пределы области: знакомились с окрестностями озера Байкал, с олимпийским объектами в городе Сочи, изучали залы Эрмитажа в Санкт-Петербурге. И вот новая тема: знакомство с третьей столицей России – Казанью.Вас ждет рассказ об основных казанских достопримечательностях, а также фотографии архангельских путешественников, побывавших в этом удивительном городе и полюбивших его всем сердцем. Все гости библиотеки, кто уже побывал в Казани, смогут в этот день поделиться своими впечатлениями и дать полезные советы будущим туристам.О других мероприятиях библиотеки можно узнать по тел.: 28-57-05, 28-57-03.