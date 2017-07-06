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Виртуальное путешествие в Казань ждет архангелогородцев в библиотеке

сегодня 09:07
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11 июля в 11 часов в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова для всех желающих будет организована виртуальная экскурсия «Путешествие в Казань», ведь лето – это всегда время приключений и открытий.
 
 
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Читатели библиотеки уже на раз отправлялись вместе с библиотекарями в «путешествия» – в первую очередь, конечно, по родной Архангельской области: на Соловки, в Верколу, Суру, в Кенозерский национальный парк, Пинежский заповедник, национальный парк «Русская Арктика». Бывали виртуальные экскурсии и за пределы области: знакомились с окрестностями озера Байкал, с олимпийским объектами в городе Сочи, изучали залы Эрмитажа в Санкт-Петербурге. И вот новая тема: знакомство с третьей столицей России – Казанью.
 
Вас ждет рассказ об основных казанских достопримечательностях, а также фотографии архангельских путешественников, побывавших в этом удивительном городе и полюбивших его всем сердцем. Все гости библиотеки, кто уже побывал в Казани, смогут в этот день поделиться своими впечатлениями и дать полезные советы будущим туристам.
 
О других мероприятиях библиотеки можно узнать по тел.: 28-57-05, 28-57-03.
 
 
Автор: cbs
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Виртуальное путешествие в Казань ждет архангелогородцев в библиотеке
Виртуальное путешествие в Казань ждет архангелогородцев в библиотеке
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