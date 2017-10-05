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Влад Черножуков расскажет о тонкостях продвижения услуг HORECA в соцсетях

сегодня 21:49
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Мы продолжаем рассказывать о предстоящем первом региональном форуме «Поморская HORECA».
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Основная часть мероприятия пройдет 10 ноября в Архангельске, в областном Доме молодежи, а отдельные мастер-классы во фюжн-кафе «TERRASA». Регистрация участников продолжается.
 
В рамках программы форума пройдет семинар «Как продвинуть HORECA в социальных сетях», который проведет Влад Черножуков. В профессиональном сообществе его знают, как сооснователя digital-агентства Media One, интернет-маркетолога, программиста. Кроме того, более пяти лет он занимается вопросами интернет-маркетинга. Корпорация развития с этим своим партнером уже тоже знакома – в марте этого года Влад был приглашен и принял участие в качестве спикера на конференции по интернет-маркетингу «Точки над i».
 
На этот раз он поведет разговор с аудиторией о том, как грамотно и эффективно вести продвижение услуг ресторанов, баров, кафе, отелей и других участников сегмента HORECA.
 
«Главным образом, я расскажу, что нужно делать, чтобы привлечь внимание к своему заведению, как заинтересовать и заставить клиента возвращаться в него вновь и вновь: есть очень много мифов и есть много способов. Приходите на «Поморскую HORECA» и вы узнаете самые рабочие и правильные из них», - приглашает Влад Черножуков.
 
Автор семинара раскроет подтему, насколько быстро происходят изменения в развитии коммуникационных сетей и как не пропустить новшества. Он считает, что сегодня это происходит крайне быстро. Бывает так, что без громких анонсов появляются интересные возможности, которые можно сразу опробовать. Интернет-среда развивается стремительно и социальные сети тоже.  
 
«Из-за повышенной активности компаний в интернете, многие инструменты «умирают» уже через год. А соцсети пытаются удивить пользователя и часто добавляют интересные возможности. Вот, например, совсем недавно в Instagram Stories появились голосования и это открывает интересные возможности для вовлечения своей целевой аудитории», - говорит Влад Черножуков.
 
Как оставаться все время в курсе новшеств? Он считает, что, прежде всего, надо быть активным пользователем соцсетей. И всегда желательно углубляться в вопрос, изучать полезность новинок. Второй вариант - можно довериться специалистам из агентства или читать профильные блоги или Telegram каналы. 
Автор: korpo
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