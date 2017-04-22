наверх
Новости Архангельска
22 апреля, суббота 13:59
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР

С 25 апреля приём жителей Архангельска и Приморского района будет проводится по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 30.
С 25 апреля 2017 года межрайонное Управление ПФР в г. Архангельске будет исполнять обязанности, функции и задачи присоединенного юридического лица Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском районе Архангельской области.

В связи с этим по новому адресу (пр. Ломоносова, д.30) будет работать единая клиентская служба для граждан, проживающих в Приморском районе и в Архангельске (независимо от административного округа).

В единой клиентской службе будут оказываться те же услуги, что и ранее оказывались отделами ПФР, находящимися в административных округах Архангельска и Приморского района, по вопросам:

- назначения и перерасчёта пенсий,
- назначение социальных выплат (ЕДВ),
- назначение компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами,
- компенсации стоимости оплаты проезда пенсионера к месту отдыха,
- выдача сертификата на материнский (семейный) капитал,
- распоряжение средствами материнского капитала.
 
Время приёма не изменится. Прием будет проводиться по установленному графику:

· Понедельник - четверг: 9:00 - 16:45, перерыв 12:30 - 13:30
· Пятница: 9:00 - 16:30, перерыв 12:30 - 13:30.

Телефоны для справок: 41 21 71, 41 21 72, 41 21 73, 41 21 74.

Обращаем внимание жителей областного центра и Приморского района!

В клиентских службах ПФР, расположенных в административных округах, в связи с переездом специалистов, 24 апреля 2017 года приём граждан проводится НЕ будет!
 
Напоминаем, что услуги ПФР можно получить в многофункциональных центрах и дистанционно - без визита в клиентскую службу - в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на портале госуслуг.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: pfr
просмотров: 64
дата: 22.04.17 | 11:14
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080