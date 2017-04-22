Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР С 25 апреля приём жителей Архангельска и Приморского района будет проводится по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 30. С 25 апреля 2017 года межрайонное Управление ПФР в г. Архангельске будет исполнять обязанности, функции и задачи присоединенного юридического лица Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском районе Архангельской области.



В связи с этим по новому адресу (пр. Ломоносова, д.30) будет работать единая клиентская служба для граждан, проживающих в Приморском районе и в Архангельске (независимо от административного округа).



В единой клиентской службе будут оказываться те же услуги, что и ранее оказывались отделами ПФР, находящимися в административных округах Архангельска и Приморского района, по вопросам:



- назначения и перерасчёта пенсий,

- назначение социальных выплат (ЕДВ),

- назначение компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами,

- компенсации стоимости оплаты проезда пенсионера к месту отдыха,

- выдача сертификата на материнский (семейный) капитал,

- распоряжение средствами материнского капитала.



Время приёма не изменится. Прием будет проводиться по установленному графику:



· Понедельник - четверг: 9:00 - 16:45, перерыв 12:30 - 13:30

· Пятница: 9:00 - 16:30, перерыв 12:30 - 13:30.



Телефоны для справок: 41 21 71, 41 21 72, 41 21 73, 41 21 74.



Обращаем внимание жителей областного центра и Приморского района!



В клиентских службах ПФР, расположенных в административных округах, в связи с переездом специалистов, 24 апреля 2017 года приём граждан проводится НЕ будет!



Напоминаем, что услуги ПФР можно получить в многофункциональных центрах и дистанционно - без визита в клиентскую службу - в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на портале госуслуг.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: pfr просмотров: 64

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть