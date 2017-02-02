наверх
Новости Архангельска
03 февраля, пятница 01:03
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Главный судебный пристав Поморья расскажет журналистам об итогах работы ведомства

6 февраля 2017 года в 11 часов состоится пресс-конференция, в ходе которой руководитель УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иван Александрович Юшманов подведёт итоги работы судебных приставов региона за 2016 год.

На встрече с журналистами будут приведены основные статистические данные, характеризующие деятельность Службы, примеры из практики.

Главный судебный пристав Архангельской области и Ненецкого автономного округа расскажет об основных изменениях в законодательстве, вступивших в силу в прошлом году и результатах их применения. Также будет затронут вопрос об организации работы Управления по контролю за деятельностью коллекторов.

Пресс-конференция состоится по адресу: г.Архангельск, пр. Ломоносова, д 30.

Аккредитация журналистов по телефону: 8(8182)41-16-12, 8(902)286-08-03.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: ssp
просмотров: 73
дата: 02.02.17 | 13:10
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080