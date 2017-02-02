Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Главный судебный пристав Поморья расскажет журналистам об итогах работы ведомства 6 февраля 2017 года в 11 часов состоится пресс-конференция, в ходе которой руководитель УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иван Александрович Юшманов подведёт итоги работы судебных приставов региона за 2016 год. На встрече с журналистами будут приведены основные статистические данные, характеризующие деятельность Службы, примеры из практики. Главный судебный пристав Архангельской области и Ненецкого автономного округа расскажет об основных изменениях в законодательстве, вступивших в силу в прошлом году и результатах их применения. Также будет затронут вопрос об организации работы Управления по контролю за деятельностью коллекторов. Пресс-конференция состоится по адресу: г.Архангельск, пр. Ломоносова, д 30. Аккредитация журналистов по телефону: 8(8182)41-16-12, 8(902)286-08-03. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ssp просмотров: 73

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