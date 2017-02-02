Архангельск: Новости компаний

На встрече с журналистами будут приведены основные статистические данные, характеризующие деятельность Службы, примеры из практики.
Главный судебный пристав Архангельской области и Ненецкого автономного округа расскажет об основных изменениях в законодательстве, вступивших в силу в прошлом году и результатах их применения. Также будет затронут вопрос об организации работы Управления по контролю за деятельностью коллекторов.
Пресс-конференция состоится по адресу: г.Архангельск, пр. Ломоносова, д 30.
Аккредитация журналистов по телефону: 8(8182)41-16-12, 8(902)286-08-03.