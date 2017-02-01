Архангельск: Новости компаний

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Военно-исторический квест «Оборона Ленинграда» состоялся в Архангельске

27 января 2017 года в региональном центре патриотического воспитания прошел первый в этом году военно-исторический квест «Оборона Ленинграда». Квест посвящен дню полного снятия блокады Ленинграда. Организаторами игры выступил центр «Патриот» при поддержке региональных отделений общероссийских общественных движений «Волонтеры Победы», «Бессмертный полк России», «Поисковое движение России».

В квесте участвовали 9 команд из 7 образовательных учреждений Архангельска, всего 76 человек. Судьями на этапах были представители добровольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» САФУ им. М. В. Ломоносова. Команды должны были преодолеть 7 этапов.

В итоге места распределились следующим образом: 
- 1 место с результатом 39,5 баллов заняла команда «Искра» школы № 20, 
- 2 место с результатом 37 баллов заняла команда «Ковчег» школы № 43, 
- 3 место с результатом 34,5 заняла команда «Патриоты России» школы № 51.

Игры первой лиги исторических квестов будут продолжены 31 января следующим квестом «Сталинградская битва».

Всего в течение 2017 года предполагается провести 6 военно-исторических квестов. По итогам года на основании результатов 1 лиги, от 5 до 10 лучших команд будут приглашены в 2018 году на игры Высшей (региональной) лиги военно-исторических квестов.


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автор: Анна Р.
просмотров: 32
дата: 01.02.17 | 14:08
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