Архангельск: Новости компаний

Инициаторы проекта «Центр комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей» получили первое финансирование в размере 1,1 млн. рублей.

Поступившие средства в рамках

реализации мероприятий первого этапа

будут направлены на обучение специалистов, приобретение дидактических и демонстрационных материалов, оргтехнику, мебель и спортивное оборудование.

Напомним, что в 2016 году региональное правительство, социальный кластер Архангельской области, общественная организация «Ангел» направили конкурсную заявку на получение Президентского гранта. В декабре комиссия удовлетворила заявку, и инициаторы проекта получили финансирование в размере 2,5 миллионов рублей. Идею создания подобного учреждения поддержали первый заместитель Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Архангельской области Людмила Кононова, Корпорация развития Архангельской области и администрация города Архангельска, которая предоставила помещение для организации Центра.

В новом учреждении будет осуществляться психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС. Специалисты учреждения планируют проводить мероприятия, направленные на социализацию детей и формирование активной жизненной позиции у родителей, с помощью коррекционно-развивающих занятий, где будет задействованы различные методики, в том числе по адаптивной физической культуре и сенсорной интеграции.

Для каждого ребенка будет разрабатываться и реализовываться индивидуальный маршрут коррекционного вмешательства. Кроме того, будет оказываться помощь родителям в тестировании с целью своевременного выявления детей группы риска. Также организаторы задумались о проведении 2-х недельных интенсивных курсов для детей и родителей из отдаленных муниципальных образований.

8 февраля 2017 года волонтеры приступят к косметическому ремонту, планируется, что Центр начнет функционировать в начале весны или в начале лета. Сейчас в разработке находятся две даты: 1 мая, в праздник Весны и Труда или 1 июня - Международный день защиты детей.

«Сейчас мы входим в активную фазу, начинаем косметический ремонт Центра. Неравнодушные люди, осознающие важность этого проекта, предоставили строительные материалы для проведения работ. Архангельская область уже давно нуждалась в подобном учреждении, так как в настоящее время мамы с детьми ездят на лечение в Череповец. Поездки обходятся очень дорого, ведь необходимо заплатить за коррекцию, проезд и проживание. Уверена, что в рамках реализации пилотного проекта команда сможет грамотно выстроить работу и обеспечит функционирование центра на долгие годы», - прокомментировала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.

Также отметим, что создаваемый Центр нуждается в дополнительной помощи. Поэтому инициаторы проекта запустили благотворительную акцию по сбору канцелярских товаров и развивающих игрушек. Центр нуждается в пластилине, фломастерах, кистях и альбомах для рисования, бумаге для печати, папках, скрепках и многом другом, а также в разнообразных развивающих игрушках, пазлах, наборах для творчества, конструкторах спортивном инвентаре.

Организаторы благотворительной акции приурочили ее к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и отмечается ежегодно с 2008 года 2 апреля.

Канцелярские товары и игрушки можно приносить по адресу: Свободы 23, 1 этаж.

Контактные телефоны: 8(921)475-79-45, 8 (902) 199-70-14.