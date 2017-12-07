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Вопросы государственной регистрации недвижимости обсудили на коллегии Росреестра

вчера 22:41
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Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняла участие в расширенном заседании коллегии Росреестра.
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1 декабря состоялось расширенное заседание коллегии Росреестра на тему «О ходе реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и применения ФГИС ЕГРН».

Заседание коллегии прошло под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Росреестра В.В. Абрамченко.

В данном мероприятии от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принял участие директор Дашкевич Станислав Васильевич.

Повестка заседания включала широкий перечень вопросов:

- направления совершенствования законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и о государственной регистрации прав на него;
- практика применения в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость федеральных законов, вступивших в силу в 2017 году;
- ход внедрения ФГИС ЕГРН;
- реализация новых полномочий.

В обсуждении вопросов приняли участие представители территориальных органов Росреестра и филиалов федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» субъектов Российской Федерации.

В рамках данного мероприятия с докладами выступили руководители Управлений Росреестра по Красноярскому краю, по Новгородской, Тверской и Тюменской областям. В своих выступлениях представители территориальных органов Росреестра рассказали о своей деятельности по реализации положений 218-ФЗ, о достигнутых успехах, а также о практике внедрения ФГИС ЕГРН на территории своего субъекта.

В завершении расширенного заседания коллегии лучшие руководители территориальных органов и директора филиалов палаты были отмечены ведомственными наградами Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.
Автор: fkprosreestr29
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