Вопросы государственной регистрации недвижимости обсудили на коллегии Росреестра

1 декабря состоялось расширенное заседание коллегии Росреестра на тему «О ходе реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и применения ФГИС ЕГРН».Заседание коллегии прошло под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Росреестра В.В. Абрамченко.В данном мероприятии от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принял участие директор Дашкевич Станислав Васильевич.Повестка заседания включала широкий перечень вопросов:- направления совершенствования законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и о государственной регистрации прав на него;- практика применения в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость федеральных законов, вступивших в силу в 2017 году;- ход внедрения ФГИС ЕГРН;- реализация новых полномочий.В обсуждении вопросов приняли участие представители территориальных органов Росреестра и филиалов федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» субъектов Российской Федерации.В рамках данного мероприятия с докладами выступили руководители Управлений Росреестра по Красноярскому краю, по Новгородской, Тверской и Тюменской областям. В своих выступлениях представители территориальных органов Росреестра рассказали о своей деятельности по реализации положений 218-ФЗ, о достигнутых успехах, а также о практике внедрения ФГИС ЕГРН на территории своего субъекта.В завершении расширенного заседания коллегии лучшие руководители территориальных органов и директора филиалов палаты были отмечены ведомственными наградами Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.