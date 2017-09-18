Вопросы инновационного развития Арктики обсудили в Поморье

Участниками конференции стали сотрудники научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, производственных предприятий, представители органов власти, бизнеса, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты, представители из арктических регионов России и зарубежных стран: Ямало-Ненецкого автономного округа, Дальнего Востока, Якутии, Карелии, Коми, Мурманской и Вологодской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Азова, США, Великобритании, Австралии, Франции, через онлайн-трансляции присоединились участники из Норвегии, Финляндии, Китая и Нидерландов.Открыло конференцию пленарное заседание. Главной темой которого стало обсуждение перспектив Арктической зоны РФ как точки роста для развития экономического пространства Русского Севера и территории, которая находится в сфере геополитических интересов России.Стратегию освоения ресурсов нефти и газа Арктики – обеспечение энергетической, экологической и экономической безопасности России представил член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН, Председатель Оргкомитета Василий Богоявленский.О современном управлении проектами в мире и в России, состоянии и тенденциях развития рассказал Президент Российской Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», Сертифицированный Управляющий Проектами CSPM IPMA, главный редактор журнала «Управление проектами и программами», действующий национальный асессор IPMA по профессиональной сертификации специалистов по управлению проектами 4-L-C, Первый Международный асессор IPMA по профессиональной сертификации консультантов по управлению проектами, первый Международный асессор IPMA по сертификации компетентности организаций по модели IPMA Delta® Александр Товб.С докладом об инновациях в управлении региональной системой обращения с отходами в Арктике выступил руководитель Научно-методического центра «Управление обращением с отходами и вторичными ресурсами» Центра экологической промышленной политики Минпромторга России, член Рабочей группы «По контролю исполнения решений Госкомиссии» научно-экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Марьев.Завершающей темой пленарного заседания стал доклад доктора географических наук, профессора, Директора Центра экономики Севера и Арктики Александра Пилясова «Суверенитет России в Арктике: новые тренды».Продолжили работу конференции круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки. Участники рассмотрели вопросы развития судостроения и судоремонта, экологической и военной безопасности в Арктике, инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ, перспективы развития агропромышленного и лесопромышленного комплексов в приполярных территориях и различные аспекты подготовки кадров.Президент Ассоциации Торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий зоны Арктики, Президент Союза «Архангельская Торгово-промышленная палата» Василий Сидоровский в своем докладе рассказал об инновационном развитии судостроения и судоремонта в аспекте поддержки программ импортозамещения. Он отметил, что наиболее важными на сегодняшний день являются долгосрочные проекты, существенное финансирование проектов, качественная подготовка кадров, а вся работа должна быть синхронизирована на уровне города, области, вузов. К ней должны быть подключены деловые объединения: в первую очередь, Торгово-промышленная палата, РСПП и Союз машиностроителей. Огромнейшая координирующая роль должна быть отведена работе внутри кластера. А значит, во главе должен стоять профессионал, знающий производство, с авторитетом и высоким «пробивным» потенциалом.«Символом Арктики должны стать не только крупные проекты, а развитая инновационно-ориентированная среда, опирающаяся в своем развитии на малый и средний бизнес в самых разных областях экономики. Арктические проекты могут дать мощный инновационный импульс в ведущих отраслях промышленности – машиностроении, судостроении, ВПК, а также в целом спектре направлений развития науки и техники. В более практическом плане Арктика представляет собой уникальный механизм развития внутренних инновационных процессов, - прокомментировал Василий Сидоровский.В рамках конференции были организованы выставки и экскурсии по инновационно-технологическим, инженерным и научно-исследовательским центрам, а также центрам коллективного пользования научным оборудованием САФУ.По итогам конференции принята резолюция, которую направят в госкомиссию по Арктике и правительство страны. Также планируется публикация сборника статей, который будет направлен для индексирования в библиографическую базу данных РИНЦ.* Партнерами конференции стали: Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Координационный совет по развитию северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей, Международный союз экономистов, Совет по экологическому строительству RUGBC, некоммерческое партнерство объединение энергетиков «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», Вольное экономическое общество, Архангельское региональное отделение, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. Н.П. Лаверова РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр РАН (г. Апатиты), Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «ПО «CЕВМАШ», АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА».