Вопросы с имущественным вычетом при покупке жилья прояснили в Росреестре

Данный налоговый вычет направлен на то, чтобы предоставить гражданам возможность улучшить свои жилищные условия.Как рассчитать размер налогового вычета?Сумма возвращаемого налога определяется двумя условиями: расходами при покупке жилья и уплаченным вами подоходным налогом. При этом вы можете вернуть до 13% от стоимости жилья, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн. рублей. За каждый год вы можете вернуть не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога. Возвращать налог можно в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю сумму.Например.Вы купили квартиру за 2,5 млн. рублей. При этом за год заработали 200 тыс. рублей и уплатили подоходного налога 26 тыс. рублей. В данном случае максимальная сумма имущественного вычета составляет 2 млн. х 13% = 260 тыс. рублей. Но за год вы сможет получить только 26 тыс. рублей, а оставшиеся 234 тыс. рублей в следующие годы.Внимание!Ограничение основного имущественного вычета для одного человека составляет 260 тыс. рублей, при этом, если квартира приобретена после 1 января 2014 года супругами в браке, каждый супруг может получить имущественный вычет в данном размере.Однократность получения.Налоговый Кодекс РФ ограничивает возможность многократного использования вычета при покупке жилья.Внимание!Если вы не воспользовались вычетом ранее, то при покупке жилья после 1 января 2014 года, имущественным вычетом можно воспользоваться несколько раз, но при этом его максимальный размер, который можно получить за всю жизнь (без учета ипотечных процентов) составляет 260 тыс. руб.Если вы приобрели жилье до 1 января 2014 года и получили только основной вычет, то у вас есть право получить налоговый вычет по процентам при покупке нового жилья в ипотеку.Если вы купили квартиру в прошлом и не оформили вычет сразу, то можно сделать это сейчас, та как ограничений по срокам получения вычета нет. При этом вернуть подоходный налог вы можете не более чем за три последних года.Более подробную информацию вы можете получить у юриста Центра поддержки молодой семьи, позвонив по телефону 28-69-40, 8-911-670-53-53.