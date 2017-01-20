Архангельск: Новости компаний

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Воссоздание дома Ивановой-Плотникова ведется в соответствии с законом

В этом убедились представители инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и Общероссийского народного фронта.
Напомним, что летом прошлого года Министерство культуры Архангельской области согласовало проектную документацию и выдало разрешение на проведение строительных работ по реставрации с приспособлением для современного использования дома Ивановой-Плотникова. Инвестором первого подобного проекта  в столице Поморья выступил холдинг «Аквилон-Инвест».
 
В настоящее время подрядная организация, имеющая лицензию на проведение строительно-реставрационных работ, завершила погружение свай и устройство бетонного ростверка фундамента воссоздаваемого объекта культурного наследия. Ведутся работы по установке перекрытий подвала и сооружению в нем несущих колонн. Затем строители приступят к кирпичной кладке стен фасада здания.
 
Построенное в первой половине 19 века здание на набережной Северной Двины, 60/61 после пожара в 2000 году оказалось брошенным. К 2010 году дом имел более 88% износа, и был руинирован. Фактически памятник был утрачен.
 
- В начале 2000-х годов уже были проведены историко-культурные экспертизы, заключения которых были вынесены на научно-методический совет федерального Министерства культуры. На нем было рекомендовано исключить данное здание из реестра объектов историко-культурного наследия. То, что его сейчас удается воссоздать, можно оценить как положительный момент в сохранении архитектурных памятников Архангельска, - отметил представитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Виталий Охремчук.
 
По действующему генплану Архангельска участок, ограниченный набережной – пр. Троицкий - ул. Серафимовича – ул. Володарского был предназначен под строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса. При этом необходимо отметить, что границы охранных зон объектов культурного наследия были утверждены правительством Архангельской области только в конце 2014 года, когда ТРК «Европарк» уже был введен в эксплуатацию. Чтобы сохранить памятник холдинг «Аквилон-Инвест» предложил органично вписать проект воссоздания облика дома Плотникова и Ивановой в новое здание. В итоге совместными усилиями инвестора, архитекторов и проектировщиков, городских и областных властей было найдено компромиссное решение по воссозданию дома.
 
- Проект строительства ТРК «Европарк» прошел государственную экспертизу, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон-Инвест» Алексей Попков. – Понимая свою ответственность за сохранение исторического облика города, мы приняли решение не выводить объект из реестра памятников, а инвестировать средства в восстановление фасада здания. Были проведены все предусмотренные законом процедуры, включая археологические изыскания.
 
- Мы неоднократно проверяли этот объект, проверку всех документов проводило и федеральное Министерство культуры. Нарушений законодательства не выявлено, - отметил Виталий Охремчук.
 
Завершить работы планируется к концу 2017 года. Сейчас совместно с группой компаний «Регион» холдинг «Аквилон-Инвест» разрабатывает концепцию использования пространства воссозданного памятника.
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автор: akviloninvest
просмотров: 21
дата: 20.01.17 | 15:59
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