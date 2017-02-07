Архангельск: Новости компаний

В 2017 году форум призван стать площадкой для выстраивания диалога между представителями власти, бизнеса и горожанами, а также для обсуждения новейших социальных технологий и механизмов благотворительной деятельности. Это сравнительно новый для Новодвинска формат городского события, где можно провести время не только интересно, но и с пользой для себя и для своего города.
Для участия в форуме приглашаются городские активисты, члены некоммерческих общественных организаций, молодежных объединений, общественных советов, представители социально-ответственного бизнеса, инициативных групп, муниципальных учреждений и организаций. Возраст участников без ограничений.
В однодневной программе Городского форума предусмотрено три блока работы:
1. Анализ социальных городских проблем (игровая процедура «Диалог идей»)
2. Нетворкинг (установление личных связей) – интерактивное формирования "карты" человеческих и социальных ресурсов Новодвинска
3. Деловая игра «Свежий взгляд» - обучение логике социального проектирования на основе реальных социальных проблем Новодвинска
Выявленные в ходе форума идеи лягут в основу проектов, которые впоследствии будут организационно, медийно, финансово поддержаны городской администрацией и ведущими предприятиями города.
Первые авторы идей и проектные команды получат экспертную поддержку со стороны специалистов по развитию арктических малых городов уже в воскресенье 19 февраля 2017 года.
Срок реализации проектов: февраль-октябрь 2017 года.
Автор программы: Юрий Тюшев (руководитель образовательного проекта «Санкт-Петербургская школа социального проектирования»), при участии Олега Марфина (Красноярск, центр поддержки местных сообществ «Развитие»).
Регистрационная форма: http://newdvina.ru
Подробности по телефону: +79116510269 и на сайте http://conf2017.newdvina.ru
Место: Дворец культуры, г. Новодвинск ул. Фронтовых бригад, 6