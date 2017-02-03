Архангельск: Новости компаний

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Все границы в одном реестре

С вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в системе Российского законодательства появилось понятие «реестр границ».
Главной целью реестра границ является выделение в отдельную базу данных сведений о границах административно-территориальных образований, границах территорий, имеющих культурное, природоохранное и иное значение для общества и государства.

В реестр границ включаются сведения о: прохождении Государственной границы Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов, зонах с особыми условиями использования территорий, территориальных зонах, территориях объектов культурного наследия, территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития в Российской Федерации, об игорных зонах, лесничествах, лесопарках, об особо охраняемых природных территориях, особых экономических зонах, охотничьих угодьях, поверхностных водных объектах, проектах межевания территорий.

Обязанность по предоставлению документов для внесения сведений в реестр границ возложена на органы государственной власти и местного самоуправления. Внесение сведений в реестр границ осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента поступления документов в орган регистрации прав. Заинтересованное лицо также может обратиться с заявлением о внесении сведений в реестр границ. В таком случае орган регистрации прав самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия запросит необходимые документы в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Сведения, содержащиеся в реестре границ, являются открытыми, общедоступными и отображаются на публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru.

На сегодняшний день в реестре границ содержатся сведения о границах 34 муниципальных образований из 226, расположенных на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и о границах 24 населенных пунктов – из 3999 существующих. Кроме того, Кадастровой палатой внесены сведения о 1696 зонах с особыми условиями использования территорий, большинство из которых относятся к охранным зонам объектов электросетевого хозяйства, 88 территориях и двух зонах охраны объектов культурного наследия, пяти проектах межевания территорий.

Между тем, отсутствие сведений о границах приводит к проблемам при решении вопросов, касающихся предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, размещения объектов капитального строительства, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости и в целом организации эффективного управления земельными ресурсами.

Информацию из реестра границ можно получить путем обращения в Кадастровую палату, офисы многофункционального центра или воспользоваться электронными сервисами, доступными на официальном сайте Росреестра.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 33
дата: 03.02.17 | 12:36
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