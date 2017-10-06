Всемирный день защиты животных отметили в привокзальной библиотеке Архангельска

Зачем люди ставят памятники животным? Памятник животным - это благодарность, выраженная в камне. Во все времена героям ставили памятники, и не только людям, но и животным, которые спасали чужие жизни или рисковали собственной ради того, чтобы помочь человеку. Сколько памятников животным на Земле - с точностью не знает никто. Они поставлены в разных странах и в разное время: диким животным, домашним, лабораторным, литературным героям.Гости читального зала имели возможность, не выходя из библиотеки, совершить кругосветное путешествие и познакомиться с памятниками самым большим и самым маленьким животным, полезным, с их точки зрения, и не очень. Например, юных читателей очень удивил тот факт, что есть памятник аллигатору, лягушке и даже насекомым, например, комару.В ходе мероприятия ребят ожидала игра – викторина с увлекательными вопросами, из которой они узнали много нового о братьях наших меньших. Продолжил встречу литературный конкурс. Юные читатели вспоминали полюбившихся героев - животных, которые встречались им в сказках и литературных произведениях других жанров. Порадовали ребятишек и подвижные игры: «Мы как они», «Кто быстрее возьмёт косточку?», «Кошки – мышки» и других.Закончилась встреча весёлой фотосессией с мягкими игрушками - любимыми животными, которые ребята принесли из дома. Также порадовал гостей просмотр весёлого видео из серии «Забавные животные».Будьте внимательными к братьям нашим меньшим, любите и заботьтесь о них, и тогда благодарные животные ответят вам тем же.Справки о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 20-29-08.