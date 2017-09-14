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Всемирный день журавля отметили в Привокзальной детской библиотеке Архангельска

сегодня 14:13
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Гости мероприятия узнали, когда и почему возник праздник этих удивительных птиц, многие виды которых занесены в Красную книгу.
 
 
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Журавль – символ свободы, мудрости, любви и верности.  Люди любят этих птиц, сочиняют стихи, сказки, рассказы о них. Бытует мнение, что даже прототипом жар-птицы из русских народных сказок был именно журавль. Вместе с библиотекарями ребята вспомнили прочитанные в детстве всеми любимые сказки, а также услышали несколько новых красивых легенд.

О том, что люди почитали журавлей ещё в древности можно узнать по наскальным рисункам. Изображения журавлей встречаются даже в египетских пирамидах. Многие ученые считают, что предки журавлей появились ещё во времена динозавров около 40-60 миллионов лет назад.
В Китае, Японии и Вьетнаме журавли недаром считаются символом долголетия. Существует старинное японское поверье: тот, кто сложит 1000 бумажных журавликов, получит от судьбы в подарок одно желание – длинную жизнь, излечение от болезни или травмы. Его желание принесёт в клюве журавль.

Японская девочка Садако Сасаки, жившая в городе Хиросима, успела сложить только 644 журавлика, так сильно она хотела загадать желание поправиться от страшной болезни, после того как на её город упала бомба. 356 журавликов доделывали её друзья.

Работники библиотеки научили гостей праздника делать таких журавликов из бумаги. Каждый уходил с мероприятия со своим журавликом в руках, зная теперь о том, что это птицы, которые объединяют нас, и всегда будут напоминать нам о том, что только в дружбе, согласии, единении сильны люди во всем мире против войны, насилия и разрушения.

Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 20-29-08.
 
Автор: cbs
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