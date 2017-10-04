Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»
сегодня 09:18
4
0
Акция приурочена ко Дню памяти талантливого писателя, художника и фольклориста, уроженца города Архангельска Бориса Викторовича Шергина.
30 октября 2017 года Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина
муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» приглашает библиотеки Северо-Западного и других регионов России принять участие во Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе».
Это крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель которого – продвижение творчества северного писателя. В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения Б.В. Шергина.
Борис Викторович Шергин – автор замечательных сказок о веселом и находчивом Шише, которые доставят удовольствие и детям, и взрослым. Отдельная страница в творчестве писателя – его дневники, где он с особой любовью говорит о красоте северной природы, культуре, быте, традициях и художественных промыслах Архангельского Севера. В своих произведениях Б.В. Шергин делится с нами нравственной силой, внутренним светом и «сердечным весельем» и продолжает жить в нашем сердце.
Подробная информация об акции «Читаем Шергина вместе» размещена на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Акции».
Заявки для участия в акции просим отправлять по электронному адресу: arhlib@mail.ru.
Телефон координатора: (8182) 20-15-76, Татьяна Семёновна Рудная.