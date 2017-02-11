Архангельск: Новости компаний

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Всероссийская акция «Письмо Победы» стартовала в Архангельской области

Старт акции дали воспитанники военно-патриотического клуба «Орден». На специальных бланках школьники написали «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

Координатором акции в нашем регионе выступает региональный центр патриотического воспитания.

«Всероссийская акция «Письмо Победы» проходит в Архангельской области уже третий год, и молодежь региона всегда принимает в ней активное участие», - сказал директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх. – У участников акции есть уникальная возможность окунуться в историю, от родителей узнать о боевом подвиге родственников, а также оценить свои творческие способности. Методические рекомендации по проведению акции будут переданы в муниципальные образования области.

Написанные на специальных бланках бумажные письма свернули в треугольники и передали волонтерам, которые, в свою очередь, их обработают и подготовят для публикаций в социальных сетях, а также на официальном сайте центра «Патриот». 

Всероссийская акция «Письмо Победы» пройдет на территории области вплоть до 9 мая. В ближайшее время к ней присоединятся школьники Северодвинска, Новодвинска и других муниципалитетов Поморья. В прошлом году «Письма Победы» написали более 300 человек. 

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автор: Анна Р.
просмотров: 43
дата: 11.02.17 | 14:14
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