Всеволожский район Ленобласти стал рекордсменом России по густонаселенности

И, как полагает глава агентства недвижимости «М16 недвижимость» Вячеслав Малафеев, население района продолжит расти.В последнее десятилетие в Мурино и Девяткино наблюдается настоящий строительный бум – здесь уже возведено более двадцати масштабных жилых комплексов (более 100 многоквартирных домов), и застройка продолжается. Соответственно растет и население района. За 2016 год число зарегистированных жителей Всеволожского района увеличилось почти на 19 000 человек. На конец года по официальным данным в районе проживало 326 753 человека – и это стало общероссийским рекордом. До этого «пальму первенства» по густонаселенности удерживал престижный Одинцовский район Московской области, где сейчас проживает около 320 тысяч человек.И это не предел. Как рассказал Вячеслав Малафеев, жилая недвижимость здесь остается востребованной – а значит, рост населения продолжится.– Компания «М16 Недвижимость» работает на рынке с 2013 года, и все это время новостройки Всеволожского района пользовались огромной популярностью, – говорит Вячеслав Малафеев. – По статистике в последние годы в Петербурге около 20% сделок на первичном рынке приходилось именно Мурино, Новом Девяткино и другие прилегающие к городу территории Всеволожского района. Сейчас спрос немного упал, однако строящиеся здесь жилые комплексы по-прежнему входят в топ самых востребованных клиентами «М16 Недвижимость» новостроек. Мы даже организовываем регулярные автобусные экскурсии по строящимся объектам ближней Ленобласти – у покупателей жилья, обращающихся в наше агентство недвижимости, они пользуются большим успехом.Востребованность Мурино и Девяткино вполне объяснима – несмотря на то, что жилые комплексы находятся на территории не города, а области, с точки зрения транспортной доступности активно застраиваемый «пятачок» у самой границы города, вокруг станции метро «Девяткино» является очень привлекательным. Особенно если сравнить его с новостройками в пригородных районах Петербурга – таких, как Пушкинский или Красносельский. А такой минус, как областная, а не городская прописка, компенсируется достаточно демократичной стоимостью жилья.– По результатам исследований, проведенных «М16 Недвижимость», 58.5% покупателей на первичном рынке жилья ищут варианты стоимостью до 3 миллионов рублей. – рассказывает Вячеслав Малафеев. – В новостройках ближней Ленобласти выбор вариантов в пределах этой суммы достаточно большой, и это не только однокомнатные квартиры и студии, но и полноценные «двушки». Для многих покупателей этот фактор становится решающим.По прогнозам экспертов, численность населения района метро «Девяткино» будет продолжать расти такими же темпами. По сути, несмотря на то, что Мурино юридически считается поселком, а Девяткино — деревней, у Петербурга сейчас появляется новый город-спутник. А Всеволожский район в ближайшие годы, видимо, будет продолжать удерживать «пальму первенства» по населенности.