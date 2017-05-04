Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Встреча «Трёх поколений» прошла в новодвинском центре НВП Уже десять лет Новодвинское городское отделение «Российского Союза Ветеранов Афганистана», в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводит традиционные встречи «Трёх поколений». 27 апреля в центре начальной военной подготовки, открытом на базе Новодвинского городского отделения Архангельской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», прошла традиционная встреча трёх поколений.



На встрече присутствовали: ветеран Великой Отечественной войны Александр Бессонов, труженики тыла - Кира Бессонова, Александр Бараев, Вера Третьякова, узники концлагерей – Адина Кузнецова, дети войны – Валуца Николаевич и Лира Тимчак, председатель Новодвинской местной общественной организации ветеранов - Виктор Доронин, начальник отдела организации образования управления социальной политики администрации города - Дарья Попова, начальник отдела по работе с обращениями граждан управления социальной политики администрации города Елена Тимчак, активисты «Российского Союза ветеранов Афганистана» ветераны войны в Афганистане: Виктор Дмитриевский, Олег Шуньгин и ветераны боевых действий на Северном Кавказе, участник военного конфликта на острове Куба Александр Докучаев и учащиеся 6 «Б» класса Новодвинской гимназии.



В своей вступительной речи Виктор Дмитриевский поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Днём Победы в Великой Отечественной войне и высказал огромные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.



Перед собравшимися выступил Сергей Корельский с песней «Ветераны».



Александр Лаврентьевич Бессонов после окончания подготовительных курсов в г. Вологда в 1943 году попал на фронт, был разведчиком, а 9 Мая поставил свою подпись на стене Рейхстага в Берлине, увековечив свою фамилию вместе со своими боевыми товарищами.



Кира Платоновна Бессонова и Лира Михайловна Тимчак рассказали присутствующим, как в те далёкие, трудные для всей страны годы трудились в тылу, делая всё для скорейшей победы.



Также гостям был показан фильм «Архангельск 1941-1945», а после фильма перед учениками Новодвинской гимназии с рассказом о своей службе и показом экспонатов, выступил Анатолий Имбра, прослуживший в вооружённых Силах Российской Федерации более 30 лет.



По окончании встречи активисты местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» вручили ветеранам цветы и подарки, а также продолжили дружескую встречу за чашкой чая.



Такие встречи очень нужны, ведь из рассказов прямых свидетелей исторических событий молодое поколение узнаёт правду минувших лет. Свято хранить память о павших и уважительно относиться ко всем живым ветеранам, помнить и чтить памятные даты в истории нашей страны должен каждый человек. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 17

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