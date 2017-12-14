Выбрать или изменить способ доставки пенсии можно онлайн на сайте ПФР
сегодня 11:34
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В Архангельской области проживает более 413 тысяч пенсионеров, являющихся получателями пенсий по линии ПФР.
Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ доставки пенсии:
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через Почту России;
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через кредитную организацию (банк), с которой у ГУ- Отделения ПФР по Архангельской области заключен договор «О доставке пенсий».
При желании пенсионер может изменить выбранный способ доставки пенсии. Для этого необязательно лично приходить в территориальный орган ПФР. Проще и удобнее воспользоваться электронными сервисами и оформить заявление дистанционно - через Личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru
.
Всего в Архангельской области с начала года в электронном виде подано более 19 тысяч заявлений о доставке пенсии.
Напоминаем, чтобы получать услуги ПФР в электронном виде на сайте ПФР, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru
). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, для входа в Личный кабинет необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.