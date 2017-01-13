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Архангельск: Новости компаний

     

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Выгодные предложения для малого и среднего бизнеса от холдинга «Аквилон-Инвест»

27 января в 16 часов в Центре развития бизнеса (пр. Ломоносова, 137, 2 этаж) строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест» совместно с ПАО Сбербанк проведут презентацию объектов коммерческой недвижимости.
Инвестиции в недвижимость в Архангельске всегда были привлекательной нишей для предпринимателей. С одной стороны, приобретенное под бизнес помещение избавляет от множества проблем, с другой – эти площади всегда ликвидны, и при необходимости их можно сдавать в аренду или реализовать на вторичном рынке. Именно такие помещения предлагает предпринимателя в своих новых объектах холдинг «Аквилон-Инвест». Всего в строящихся объектах холдинга запланировано более 40 тыс. кв. м помещений общественно-делового назначения. 

Во время презентации 7 сентября сотрудники холдинга и банка расскажут всем желающим о новых объектах коммерческой недвижимости возводимых холдингом «Аквилон-Инвест», проконсультируют по специальным условиям ее приобретения. Также состоится презентация продукта «Бизнес-недвижимость» ПАО Сбербанк, в ходе которой специалисты кредитной организации проведут индивидуальные консультации по вопросам финансирования приобретения коммерческой недвижимости. 

Регистрация на семинар на портале «Деловая среда», по тел. 8-911-550-65-02 или e-mail: msdoykova@sberbank.ru.

Дополнительную информацию об объектах коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон-Инвест» вы можете получить в любое удобное для вас время:

Центральный офис в Архангельске: ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж. Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35. Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.
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автор: akviloninvest
просмотров: 88
дата: 13.01.17 | 18:21
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