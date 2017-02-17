Архангельск: Новости компаний

Выплаты возможны при условии, что гражданину не была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно).
Пенсионные накопления формируются за счёт поступивших от работодателя страховых взносов и дохода от их инвестирования. Если умерший гражданин являлся участником Программы государственного софинансирования пенсий, то правопреемники в составе накопительной пенсии получают дополнительные страховые взносы, уплаченные гражданином, а также средства софинансирования от государства и инвестиционный доход на все виды взносов.
Каждый гражданин, у которого формируется накопительная пенсия может подать в территориальные органы ПФР заявление о распоряжении пенсионными накоплениями, в котором определяет конкретных правопреемников. В этом случае средства накопительной пенсии будут выплачены указанным в заявлении правопреемникам.
Если гражданин не подавал подобное заявление, то средства выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди - детям, родителям, супругам умершего. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Если с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений подают несколько правопреемников, то сумма средств пенсионных накоплений делится на всех правопреемников, подавших заявление в равных долях.
С заявлением о выплате средств накопительной пенсии правопреемники должны обратиться в территориальный орган ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Если пенсионные накопления переведены в негосударственный пенсионный фонд, то обращаться нужно туда. Выплаты пенсионных накоплений правопреемнику осуществит соответствующий НПФ.