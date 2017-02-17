Архангельск: Новости компаний

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Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам в 2016 году превысили 28 млн. рублей

Выплаты пенсионных накоплений получают правопреемники умерших граждан, у которых на лицевых счетах отражены страховые взносы на будущую накопительную пенсию.

Выплаты возможны при условии, что гражданину не была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно).

Пенсионные накопления формируются за счёт поступивших от работодателя страховых взносов и дохода от их инвестирования. Если умерший гражданин являлся участником Программы государственного софинансирования пенсий, то правопреемники в составе накопительной пенсии получают дополнительные страховые взносы, уплаченные гражданином, а также средства софинансирования от государства и инвестиционный доход на все виды взносов.

Каждый гражданин, у которого формируется накопительная пенсия может подать в территориальные органы ПФР заявление о распоряжении пенсионными накоплениями, в котором определяет конкретных правопреемников. В этом случае средства накопительной пенсии будут выплачены указанным в заявлении правопреемникам.

Если гражданин не подавал подобное заявление, то средства выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди - детям, родителям, супругам умершего. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.   

Если с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений подают несколько правопреемников, то сумма средств пенсионных накоплений делится на всех правопреемников, подавших заявление в равных долях.

С заявлением о выплате средств накопительной пенсии правопреемники должны обратиться в территориальный орган ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Если пенсионные накопления переведены в негосударственный пенсионный фонд, то обращаться нужно туда. Выплаты пенсионных накоплений правопреемнику осуществит соответствующий НПФ.

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автор: pfr
просмотров: 33
дата: 17.02.17 | 23:38
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