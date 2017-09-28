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World Food 2017: В «Экспоцентре» ловили инвесторов «на живца»

сегодня 17:14
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В московском «Экспоцентре» прошла выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2017, где российские производители и дистрибьюторы вместе с зарубежными гостями смогли на инвесторов посмотреть и себя показать.
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Пока одни представители любовались дарами моря, вторые радовались обилию гостей, а третьи сетовали на проблемы с организацией, рыбная общественность обсуждала насущные вопросы законодательства и новых технологий в рыбной промышленности.

Мероприятие проходило с 11 по 14 сентября в «Экспоцентре» в символичной близости от Москвы-реки. Павильон номер 7 общей площадью 15 с лишним тысяч квадратных метров собрал под одной крышей рыбодобытчиков, дистрибьюторов, переработчиков, производителей техники и перевозчиков. По заявлению организаторов, в выставке приняло участие 122 компании из 15 стран – в общей сложности 28 000 представителей оптовых и розничных компаний, которым предстояло побороться за внимание инвесторов. Изначально площадка позиционировала себя как пространство для коммуникации между потребителями и производителями — как сообщается на сайте выставки, 82% посетителей принимают или влияют на решение компании.

Среди компаний, демонстрирующих свою мороженую, соленую, охлажденную продукцию (а также пресервы, полуфабрикаты, морепродукты и проч.) присутствовали Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, «Ладога», Русская рыбопромышленная компания, «Остров», НОРЕБО и прочие. Все это наглядно показало, как российские рыбопромышленные компании осваивают российский розничный рынок, что актуально в условиях падающего спроса на рыбу.  

Также в рамках выставки прошла многообещающая деловая программа Fishtech «Оборудование и технологии для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов». В ее тематику 11 сентября были включены вопросы нормативно-правового регулирования в области аквакультуры, современные научно-технические разработки и их применения в области рыбоводческого бизнеса.  Пожалуй, насыщенной и острой была проблематика сессии 12 сентября, посвященная новому технологическому регламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который уже успел напугать одних рыбаков новыми требованиями и обрадовать других унификацией.

К другим темам относились лицензирование в рыбоводстве и проблема региональной кооперации. Сессии 13 и 14 сентября перенесли акцент на технологические решения в рыбной промышленности, а также финансовые вопросы, в частности, в сфере кредитования. Формат дискуссии в рамках круглых столов позволил посетителям – настоящим профессионалам и акулам рыбного бизнеса – обсудить наболевшие вопросы в самых разнообразных сферах и быстро продемонстрировать обратную связь. Сам формат проведения подобных докладов (круглые столы) является примером реализации достаточно новой практики для российского рыбного рынка, где выставки и форумы только развиваются. Обилие актуальных тем и формат мероприятия если не в полной, то в более-менее достаточной мере реализуют заявленную идею коммуникационной площадки.

Естественно, дискуссии и обсуждения хороши, но какая может быть рыбная выставка без рыбы? Производители из разных стран приложили все усилия, чтобы привлечь внимание самой искушенной публики обильным рыбным «урожаем» под блестящим стеклом холодильных аппаратов. Мидии, устрицы, кижуч, кета, минтай, камбала, лосось, икра и прочие дары моря, красиво разложенные на кубиках льда, не смогли оставить равнодушными даже самых заядлых рыбных гурманов.

Конечно, World Food не обошлась без нареканий в сторону организатора: кто-то сетовал на многочасовую очередь перед разгрузкой машин с экспонатами, кто-то на то, что не выносился мусор, а кто-то просто посчитал, что ему не хватило внимания от принимающей стороны. Все эти жалобы сводятся к нехватке и неподготовленности персонала, что является вечной проблемой таких масштабных  мероприятий. Несмотря на это, в целом, выставка удалась, тем более что все негативные впечатления сгладила прекрасная русалка, с которой не сфотографировался только ленивый.

Макс Фишман, главный редактор аналитического издания "ГдеРыба?"
Автор: fishman2012
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