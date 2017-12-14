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На заметку | Главные новости

За 2017 год задержано более 100 граждан за попытку передачи запрещенных предметов

сегодня 11:32
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Накануне 25-летия со дня образования отделов безопасности УИС сотрудники исправительной колонии №7 рассказали о том, как пресекают попытки передачи запрещенных предметов на режимную территорию.
 
 
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Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений утвержден перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается приобретать и иметь при себе.

Однако закононепослушные граждане не прекращают совершать попытки передачи таковых в колонии региона. Запрещенные предметы прячут в емкости из-под шампуня, пены для бритья, банки со сгущенным молоком, в продукты питания, сладости, орехи, иконы, журналы и книги. Но опыт сотрудников позволяет своевременно выявлять подобные тайники. Отметим, что передача либо попытка передачи запрещенных веществ, предметов и продуктов питания грозит передающему штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей. А тому, кому предназначался сотовый - дисциплинарное взыскание, а порой и новое уголовное дело.

Так, за 2017 год было задержано 113 граждан за противоправные деяния, из них 104 человека привлечены к административной ответственности, в отношении двоих возбуждены уголовные дела (за попытку передачи наркотических веществ), материалы на остальных находятся в суде.

Всего за истекший период 2017 года в исправительные учреждения региона поступило более 12000 посылок, передач и бандеролей. При заходе родственников на длительное и краткосрочное свидания, а также при досмотре посылок, передач, бандеролей было обнаружено и изъято: 159 мобильных телефонов, 137 сим-карт, 54 зарядных устройства к мобильным телефонам, 5000 рублей и 60 граммов наркотических веществ.
 

Автор: u29
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