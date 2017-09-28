За нецелевое использование сельхозземель привлечены жители Плесецкого района

По фактам использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием Управлением возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 3 юридических лиц, 3 должностных лиц, 1 индивидуального предпринимателя и 2 граждан.По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях указанные лица в августе – сентябре 2017 года привлечены Управлением к административной ответственности.За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, размер административного штрафа для граждан составит от десяти до двадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей.