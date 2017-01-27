Архангельск: Новости компаний

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За сутки экипажи Росгвардии задержали двух похитителей алкоголя и одного дебошира

Накануне около полудня сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из баров на проспекте Дзержинского в Архангельске. Причиной вызова наряда вневедомственной охраны стало поведение одного из посетителей заведения.
24-хлетний молодой человек оскорблял персонал, сломал барную стойку, разбил посуду и отказывался платить по счету. Усмирить дебошира удалось только сотрудникам Росгвардии, которые доставили его для разбирательства в отдел полиции.

За минувшие сутки экипажи вневедомственной охраны Росгвардии дважды выезжали по сигналам тревоги, поступившим из магазинов. Накануне около 14 часов сработала «тревожная» кнопка в торговой точке, расположенной на проспекте Советских Космонавтов в Архангельске, где за хищение бутылки вина был задержан 30-летний мужчина. Похитителя доставили в отдел полиции.

В одном из магазинов города Мирный за хищение бутылки водки задержали 32-хлетнего мужчину. В ходе разбирательства наряд вневедомственной охраны Росгвардии установил, что у задержанного отсутствуют разрешающие документы для нахождения на территории закрытого административно-территориального образования. Нарушителя передали в дежурную часть отдела внутренних дел.
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автор: fsvng_ao
просмотров: 29
дата: 27.01.17 | 15:00
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