Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события За сутки экипажи Росгвардии задержали двух похитителей алкоголя и одного дебошира Накануне около полудня сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из баров на проспекте Дзержинского в Архангельске. Причиной вызова наряда вневедомственной охраны стало поведение одного из посетителей заведения. 24-хлетний молодой человек оскорблял персонал, сломал барную стойку, разбил посуду и отказывался платить по счету. Усмирить дебошира удалось только сотрудникам Росгвардии, которые доставили его для разбирательства в отдел полиции.



За минувшие сутки экипажи вневедомственной охраны Росгвардии дважды выезжали по сигналам тревоги, поступившим из магазинов. Накануне около 14 часов сработала «тревожная» кнопка в торговой точке, расположенной на проспекте Советских Космонавтов в Архангельске, где за хищение бутылки вина был задержан 30-летний мужчина. Похитителя доставили в отдел полиции.



В одном из магазинов города Мирный за хищение бутылки водки задержали 32-хлетнего мужчину. В ходе разбирательства наряд вневедомственной охраны Росгвардии установил, что у задержанного отсутствуют разрешающие документы для нахождения на территории закрытого административно-территориального образования. Нарушителя передали в дежурную часть отдела внутренних дел. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fsvng_ao просмотров: 29

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