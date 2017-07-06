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Задержание несовершеннолетних: теория и практика не всегда совпадают

сегодня 22:50
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Практика свидетельствует: полиция допускает нарушения при задержании несовершеннолетних
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Доставление в отдел полиции и задержание подростка по делу об административном правонарушении либо по подозрению в совершении преступления в целом аналогично производству подобных действий в отношении взрослого человека. Однако такое задержание, тем не менее, имеет свои особенности, главная из которых заключается в том, что при применении данной меры правоохранительные органы обязаны известить об этом родителей или других законных представителей.
 
На практике представители правоохранительных органов не редко нарушают права детей и превышают свои полномочия. Показательный пример последнего времени, вызвавший большой общественный резонанс, — дело десятилетнего «Арбатского мальчика», задержанного якобы за попрошайничество.
 
Как обязаны действовать правоохранительные органы по закону, почему задержание несовершеннолетнего мальчика было необоснованным и что делать родителям в подобных случаях, вы можете прочесть в данной статье.
Автор: SergeyVlad
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