Архангельск: Новости компаний

Существующее положение дел в строительной отрасли, как индикатора состояния экономики в регионе, дает повод сделать позитивный прогноз на будущее. Рекордные темпы возведения нового жилья в Северодвинске, зафиксированные в 2016 году, скорее всего, сохранятся. Архангельск в этом плане немного приотстал, но по-прежнему лидирует в количественных показателях - масштабные объекты возникают на карте новостроек регулярно.
Так, в начале года в областном центре начали возводится сразу три объекта:
ЖК «Никольский»,
ЖК «Капитал»,
ЖК «Нота» (2 очередь), город корабелов также отметился тремя новостройками –
ЖК «Квартал Победы» (1 очередь),
ЖК «Премьер» и
ЖК «Южный». Есть информация о скором появлении еще нескольких новых стройплощадок под коммерческое жилье.
Как и прежде, наиболее актуальную информацию о возводимом в городе жилье и результатах работы застройщиков в наступившем 2017 году
можно увидеть на портале «Новострой29». Презентации новостроек, стоимость и планировки квартир, а также мониторинг хода строительства – все это ждет потенциальных покупателей нового жилья на страницах интернет-сервиса по недвижимости
Новострой29.ру.
Порядка тысячи человек в день, начиная с 2012 года, следят за ситуацией на первичном рынке жилья Архангельска, Северодвинска и Новодвинска - присоединяйтесь и Вы!