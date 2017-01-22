Архангельск: Новости компаний

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Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства

Под Новый год в Архангельске и Северодвинске застройщики анонсировали старты продаж квартир сразу в шести новостройках – по три в каждом городе! Как и ожидалось, после зимних каникул темпы жилищного строительства заметно активизировались.
Существующее положение дел в строительной отрасли, как индикатора состояния экономики в регионе, дает повод сделать позитивный прогноз на будущее. Рекордные темпы возведения нового жилья в Северодвинске, зафиксированные в 2016 году, скорее всего, сохранятся. Архангельск в этом плане немного приотстал, но по-прежнему лидирует в количественных показателях - масштабные объекты возникают на карте новостроек регулярно.

Так, в начале года в областном центре начали возводится сразу три объекта: ЖК «Никольский», ЖК «Капитал», ЖК «Нота» (2 очередь), город корабелов также отметился тремя новостройками – ЖК «Квартал Победы» (1 очередь), ЖК «Премьер» и ЖК «Южный». Есть информация о скором появлении еще нескольких новых стройплощадок под коммерческое жилье.

Как и прежде, наиболее актуальную информацию о возводимом в городе жилье и результатах работы застройщиков в наступившем 2017 году можно увидеть на портале «Новострой29». Презентации новостроек, стоимость и планировки квартир, а также мониторинг хода строительства – все это ждет потенциальных покупателей нового жилья на страницах интернет-сервиса по недвижимости Новострой29.ру.

Порядка тысячи человек в день, начиная с 2012 года, следят за ситуацией на первичном рынке жилья Архангельска, Северодвинска и Новодвинска - присоединяйтесь и Вы!
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автор: novostroy29
просмотров: 27
дата: 22.01.17 | 15:13
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