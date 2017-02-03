Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Заявку на «дальневосточный гектар» можно подать в региональном МФЦ С 1 февраля жители Поморья могут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке Между Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и многофункциональными центрами «Мои документы» (МФЦ), действующими на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, заключены соглашения о приеме заявлений на предоставление в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.



В соответствии с соглашениями в МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «НаДальнийВосток.рф».



Согласно действующему законодательству, каждый россиянин может один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне могут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: 29rosreestr просмотров: 29

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