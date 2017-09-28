Заостровская участковая больница 30 сентября отметит День пожилого человека

С 11 сентября в Заостровской участковой больнице стартовал конкурс детских рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой». Он посвящен международному дню пожилых людей. Конкурс проводится для всех желающих с целью формирования у подрастающего поколения внимательного и уважительного отношения к пожилым людям, ценного отношения к опыту предыдущих поколений. Все участники получат подарки, а их работы будут размещены в фойе Заостровской участковой больницы.30 сентября, в день награждения, приятным подарком участникам станет показ премьеры спектакля «Волшебное кольцо», поставленного благотворительным лицедейским клубом «Блик» (совместным проектом благотворительного фонда «Взамен» и театральной труппы Первой городской больницы им. Е.Е.Волосевич). Немаловажно, что само представление состоится в стенах отделения сестринского ухода ОСП "Заостровская участковая больница", где одинокие пожилые люди в праздничный день смогут вместе с детьми порадоваться доброй сказке, общению и подаркам.