Архангельск: Новости компаний

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Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно онлайн

Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости теперь можно на официальном сайте Росреестра.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр запустил электронный сервис для получения сведений, содержащихся в ЕГРН. Новый сервис доступен на сайте Росреестра.

Сервис позволяет получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, их ограничениях и обременениях.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо. Необходимо только заполнить форму запроса, размещенную на сайте Росреестра, и выбрать удобный для заявителя способ получения документов.

Сведения ЕГРН предоставляются за плату, размер которой установлен Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291. Важным моментом является то, что размер платы за предоставление сведений ЕГРН в электронном виде значительно ниже, чем за получение таких сведений в виде бумажного документа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 22
дата: 03.02.17 | 09:49
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