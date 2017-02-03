Архангельск: Новости компаний

В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр запустил электронный сервис для получения сведений, содержащихся в ЕГРН. Новый сервис доступен на
сайте Росреестра.
Сервис позволяет получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, их ограничениях и обременениях.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо. Необходимо только заполнить форму запроса, размещенную на сайте Росреестра, и выбрать удобный для заявителя способ получения документов.
Сведения ЕГРН предоставляются за плату, размер которой установлен Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291. Важным моментом является то, что размер платы за предоставление сведений ЕГРН в электронном виде значительно ниже, чем за получение таких сведений в виде бумажного документа.