Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно онлайн Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости теперь можно на официальном сайте Росреестра.



Сервис позволяет получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, их ограничениях и обременениях.



Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо. Необходимо только заполнить форму запроса, размещенную на сайте Росреестра, и выбрать удобный для заявителя способ получения документов.



Сведения ЕГРН предоставляются за плату, размер которой установлен Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291. Важным моментом является то, что размер платы за предоставление сведений ЕГРН в электронном виде значительно ниже, чем за получение таких сведений в виде бумажного документа.

















В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр запустил электронный сервис для получения сведений, содержащихся в ЕГРН. Новый сервис доступен на сайте Росреестра.Сервис позволяет получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, их ограничениях и обременениях.Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо. Необходимо только заполнить форму запроса, размещенную на сайте Росреестра, и выбрать удобный для заявителя способ получения документов.Сведения ЕГРН предоставляются за плату, размер которой установлен Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291. Важным моментом является то, что размер платы за предоставление сведений ЕГРН в электронном виде значительно ниже, чем за получение таких сведений в виде бумажного документа. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 22

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