Архангельск: Новости компаний

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Завершается подача заявок на IV Дельфийский фестиваль Поморья

7 февраля завершается приём заявок на IV Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья», который пройдёт 10-12 февраля
Конкурсная программа фестиваля состоит из следующих номинаций: 
- Инструментальная 
- Художественное чтение
- Изобразительное искусство
- Вокал (сольное народное пение, эстрадное пение)
- Ансамблевое народное и эстрадное пение
- Хореография (народный танец, современный танец)
- Ди-джей
- Дизайн одежды
- Искусство воспитания
- Фотография и тележурналистика
- Народные художественные ремесла и промыслы
- Театр
- Джаз
 
Победители получат возможность выступить на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в рамках гала-концерта фестиваля, который пройдёт 12 февраля в 17:00. Вход на закрытие фестиваля свободный. Конкурс является отборочным туром Всероссийских дельфийских игр. 
 
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 7 февраля 2017 года. Сканированный вид заявки и согласие на обработку персональных данных направляются на электронный адрес: delfic.festival@yandex.ru. В теме письма необходимо сделать пометку «Дельфийский фестиваль» и обязательно указать номинацию.
 
Организаторы фестиваля – молодёжное объединение «Таланты Поморья» и областной Молодёжный центр при поддержке правительства Архангельской области, информационную и волонтёрскую поддержку оказывает молодёжный культурный центр «Луч».
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 40
дата: 07.02.17 | 22:15
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