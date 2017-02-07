Архангельск: Новости компаний

Конкурсная программа фестиваля состоит из следующих номинаций:
- Инструментальная
- Художественное чтение
- Изобразительное искусство
- Вокал (сольное народное пение, эстрадное пение)
- Ансамблевое народное и эстрадное пение
- Хореография (народный танец, современный танец)
- Ди-джей
- Дизайн одежды
- Искусство воспитания
- Фотография и тележурналистика
- Народные художественные ремесла и промыслы
- Театр
- Джаз
Победители получат возможность выступить на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в рамках гала-концерта фестиваля, который пройдёт 12 февраля в 17:00. Вход на закрытие фестиваля свободный. Конкурс является отборочным туром Всероссийских дельфийских игр.
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 7 февраля 2017 года. Сканированный вид заявки и согласие на обработку персональных данных направляются на электронный адрес: delfic.festival@yandex.ru
. В теме письма необходимо сделать пометку «Дельфийский фестиваль» и обязательно указать номинацию.
Организаторы фестиваля – молодёжное объединение «Таланты Поморья» и областной Молодёжный центр при поддержке правительства Архангельской области, информационную и волонтёрскую поддержку оказывает молодёжный культурный центр «Луч».