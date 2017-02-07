Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Завершается подача заявок на IV Дельфийский фестиваль Поморья 7 февраля завершается приём заявок на IV Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья», который пройдёт 10-12 февраля

- Инструментальная

- Художественное чтение

- Изобразительное искусство

- Вокал (сольное народное пение, эстрадное пение)

- Ансамблевое народное и эстрадное пение

- Хореография (народный танец, современный танец)

- Ди-джей

- Дизайн одежды

- Искусство воспитания

- Фотография и тележурналистика

- Народные художественные ремесла и промыслы

- Театр

- Джаз



Победители получат возможность выступить на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в рамках гала-концерта фестиваля, который пройдёт 12 февраля в 17:00. Вход на закрытие фестиваля свободный. Конкурс является отборочным туром Всероссийских дельфийских игр.



Заявки на участие в Фестивале принимаются до 7 февраля 2017 года. Сканированный вид заявки и согласие на обработку персональных данных направляются на электронный адрес:



Организаторы фестиваля – молодёжное объединение «Таланты Поморья» и областной Молодёжный центр при поддержке правительства Архангельской области, информационную и волонтёрскую поддержку оказывает молодёжный культурный центр «Луч».

Конкурсная программа фестиваля состоит из следующих номинаций:- Инструментальная- Художественное чтение- Изобразительное искусство- Вокал (сольное народное пение, эстрадное пение)- Ансамблевое народное и эстрадное пение- Хореография (народный танец, современный танец)- Ди-джей- Дизайн одежды- Искусство воспитания- Фотография и тележурналистика- Народные художественные ремесла и промыслы- Театр- ДжазПобедители получат возможность выступить на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в рамках гала-концерта фестиваля, который пройдёт 12 февраля в 17:00. Вход на закрытие фестиваля свободный. Конкурс является отборочным туром Всероссийских дельфийских игр.Заявки на участие в Фестивале принимаются до 7 февраля 2017 года. Сканированный вид заявки и согласие на обработку персональных данных направляются на электронный адрес: delfic.festival@yandex.ru . В теме письма необходимо сделать пометку «Дельфийский фестиваль» и обязательно указать номинацию.Организаторы фестиваля – молодёжное объединение «Таланты Поморья» и областной Молодёжный центр при поддержке правительства Архангельской области, информационную и волонтёрскую поддержку оказывает молодёжный культурный центр «Луч». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 40

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