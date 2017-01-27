Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Завершился XII молодежный фестиваль «Виват, студент!» В день российского студенчества завершился один из самых масштабных молодежных проектов города – молодежный фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!». В день российского студенчества завершился один из самых масштабных молодежных проектов города – молодежный фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!». Конкурсные волнения остались позади, а значит осталась самая приятная фестивальная часть – торжественное подведение итогов фестиваля и вручение наград победителям.



С приветственным словом к участникам и гостям выступила исполняющая обязанности заместителя главы по социальным вопросам Ольга Дулепова:

- Фестиваль «Виват, студент!» проходит в Архангельске в двенадцатый раз и из года в год показывает всем нам, насколько наша студенческая молодежь креативна, талантлива, энергична. Уникальность фестивальных площадок состоит в том, что они объединяют студентов более 50 различных профессиональных направлений в едином творческом движении. Праздник станет ярким финальным аккордом большого творческого соревнования.



В трехмесячном творческом марафоне состязались более 300 участников из 12 профессиональных образовательных учреждений города. Борьба началась еще на торжественном открытии фестиваля – команды представили свои визитные карточки, таким образом, получив первые конкурсные баллы жюри. А далее – еще 5 творческих испытаний: конкурс фотографии, видео работ, вокальный, хореографический и театральный. За каждый конкурс команда набирала баллы, таким образом, определились итоги общекомандного зачета фестиваля.



На протяжении всего фестиваля подготовкой команд к конкурсным испытаниям занимались не только педагоги колледжей, но и члены жюри, которые давали мастер-классы в направлениях фестиваля. Новые знания ребята получили от лучших представителей культуры и искусства Архангельской области: фотографа Николай Гернет, актера, радиоведущего Игорь Викулова, члена Союза кинематографистов России Анатолия Конычева, актрисы Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова Тамары Волковой, певицы, педагога эстрадного вокала Архангельского музыкального колледжа, лауреата конкурсов Веры Ивановой. Ребята также получили возможность посетить концерты Поморской филармонии и спектакли Архангельского театра драмы.



Безусловно, выбирали среди конкурсантов самых достойных. На торжественном закрытии фестиваля «на бис» представили свои номера победители фестиваля в различных номинациях. Встречали победителей не иначе, как лауреатов «Оскара» – громкими нескончаемыми аплодисментами и всевозможными радостными выкриками. А мы представляем вам список самых ярких и талантливых студентов по версии фестиваля и еще раз поздравляем победителей!

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