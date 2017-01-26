Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события ЖК «Green Park»: на 1-й очереди завершена забивка свай, на 2-й – закончен котлован Новый ЖК «Green Park» возводится холдингом «Аквилон-Инвест» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины. В настоящее время выполнена забивка свай для первого этапа строительства. Ведется заливка бетонного ростверка. На 2-й очереди завершены земляные работы по устройству котлована и забиты пробные сваи. Осуществлена врезка в сети ливневой канализации.



ЖК «Green Park» спроектирован как многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом. Строительство здания из 4 секций жилой площадью почти 22 тыс. кв. м – 318 квартир осуществляется в два этапа, для отделки фасадов применяется кирпич двух цветов.



Впервые в Архангельске в основу проекта дома положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон-Инвест» отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов, установкой дополнительных фильтров воды. Также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории на основе технологии «Двор, свободный от машин». Планируется разбивка собственного всесезонного парка, ландшафтный эко-дизайн озеленения участка, прокладка пешеходных тротуаров, установка детской игровой площадки и площадки для отдыха, уличных тренажеров, освещение территории. Помимо закрытого паркинга будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.



ЖК «Green Park» расположен в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. С верхних этажей будет открываться вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом расположены три детсада, две школы, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника, несколько торговых центров.



Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на участке строящегося ЖК «Green Park» холдингом «Аквилон-Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 44

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