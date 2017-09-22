ЖК «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России

Как подчеркивают эксперты - составители списка, новостройки из данного каталога - это по-настоящему качественные проекты. Прежде чем быть включенным в итоговый рейтинг, каждый жилой комплекс прошел многоступенчатую проверку на соответствие нескольким десяткам критериев. Затем его оценивало профессиональное экспертное сообщество, состоящее из руководителей ведущих строительных и риелторских компаний, архитектурных бюро, а также представителей органов государственной власти. В рейтинговый перечень были включены новостройки, которые заслужили высочайшую оценку экспертного жюри. Объективность и независимость голосования обеспечивается и контролируется международной аудиторской фирмой PwC.
Реализация проекта холдинга «Аквилон Инвест» по комплексной застройке набережной Северной Двины в Архангельске, частью которой является
ЖК «Омега Хаус» идет по графику. Проект, выполненный в едином градостроительном стиле под руководством известного санкт-петербургского архитектора Михаила Мамошина, получил несколько международных премий, и был высоко оценен профессиональным архитектурным сообществом. Современный европейский нордический стиль здания оказался удачно вписан в своеобразный северный природный ландшафт. В настоящее время на стройплощадке жилого комплекса полностью завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты.
Всего в новостройке общей площадью порядка 50 тыс. кв. м спроектировано 326 квартир. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр имеет собственный 18-метровый бассейн. Проектами благоустройства прилегающей территории всех жилых комплексов, возводимых холдингом «Аквилон Инвест», изначально предусматривается установка детских игровых площадок. Не стал исключением и ЖК «Омега Хаус». Детская площадка нового жилого комплекса получит сертифицированное эластичное, травмобезопасное, препятствующее скольжению и водопроницаемое покрытие, чтобы в любую погоду оставаться сухой.
1-я и 2-я очереди жилого комплекса уже введены в эксплуатацию. На 3-й очереди закончено строительство коробки здания, устройство кровли, пожарных лестниц, внутриквартирных перегородок и внутреннего водостока. Выполнена штукатурка стен, монтаж оконных и балконных блоков, завершается остекление балконов. Полностью проложены внутридомовые электросети, заканчивается монтаж систем отопления, водопровода и канализации. Ведутся работы по устройству стяжки полов, и монтажу дверей в квартиры. Продолжается установка лифтового оборудования.
Сдача 3-й очереди новостройки запланирована в 4-м квартале текущего года. А весь проект благоустройства новой набережной планируется реализовать в 2018 году с участием властей области и города в рамках федеральной программы развития туризма.