ЖК «PARUS» холдинга «Аквилон Инвест» можно увидеть с высоты птичьего полета

9-12-ти этажный жилой комплекс «PARUS» общей площадью более 43 тыс. кв. м, возводится на площади им. Давида Пашаева и является самым масштабным проектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов. Он расположен в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.В настоящее время строители завершают общестроительные работы на 9-12-ти этажном здании 1-й очереди. Всего в нем 217 квартир, сдача запланирована на 4-й квартал 2017 года. Вторая очередь ЖК «PARUS» - 4-секционное 12 этажное здание на 429 квартир. Сейчас завершается устройство котлована, вынос сетей водопровода и канализации, сетей Ростелекома за пределы стройплощадки. Ведется погружение основного объема свай для устройства фундамента. Сдача 2-й очереди ЖК «PARUS» запланирована на 4-й квартал 2019 года.ЖК «PARUS» будет иметь большой зеленый двор, площадью более 5 тыс. кв. м. Планируется разбивка всесезонного сквера с прогулочными дорожками и посадками елей, каштанов, кленов и сирени, установка универсального корта для футбола/хоккея с круговой беговой дорожкой, уличных тренажеров, игровых комплексов для детей разного возраста, отдельных площадок для скейтбординга, настольного тенниса, сквоша, скалодрома, велодорожек и велопарковок, а также устройство прогулочной площадки для отдыха взрослых. Гостевые стоянки для автотранспорта рассчитаны на 160 машиномест.Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют многоэтажные дома «северодвинской серии», а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон Инвест» проект комплексной застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и будет способствовать созданию в Северодвинске прогрессивных форматов современных общественных пространств.