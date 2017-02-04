Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Желающих насладиться поэзией, музыкой и красотой природы ждут в библиотеке Творческая встреча с Андреем Повилайтисом «Природа, музыка, душа…» состоится 12 февраля в полдень в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова. Музыка бывает разной. Это и согревающие сердце мелодии, и музыка души, и «музыка» прекрасного северного леса, которую дано услышать далеко не каждому…



В волшебный мир музыки архангелогородцев и гостей нашего города приглашает преподаватель кафедры гуманитарных наук СГМУ, автор-исполнитель, музыкант, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни Андрей Повилайтис.



Творческий мир Андрея — яркий и многогранный. Он пишет музыку, увлекается фотографией и бальными танцами, хорошо рисует, любит походы в лес и создает красивые фильмы о природе. Это творческий человек, который с радостью дарит нам тепло своей неравнодушной к прекрасному души.



Во время встречи будет представлен новый музыкальный диск «Осенний вальс звучит в душе моей», куда вошли стихи и песни на стихи Татьяны Рудной (музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой). Прозвучат стихи и песни под гитару в исполнении творческого дуэта «Гармония» (Андрей Повилайтис и Татьяна Рудная).



Красота поэзии и музыки созвучна красоте окружающего нас мира. Поэтому организаторы встречи приготовили для ее участников еще один подарок: все желающие смогут посмотреть удивительный фильм Андрея Повилайтиса об очаровании северного леса и бережном отношении к природе.



Если вы хотите насладиться поэзией, музыкой и красотой природы, вас ждут в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова по адресу: пр. Троицкий, 64. Вход — свободный.



Желающие смогут приобрести диск с песнями на стихи Татьяны Рудной. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 20-15-76.



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