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Женские проблемы: взгляд архангельских специалистов-медиков

сегодня 09:54
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В России каждая третья женщина страдает от миомы матки. Всё, что связано с «женской» стороной здоровья часто считается чем-то обыденным, а значит, и не стоящим внимания.
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Как ни странно, часто недостаточно серьёзное отношение к этой проблеме исходит от самой женщины: «У всех бывает. Это наше, женское».
 
Женщина по природе своей многогранна, в поле её внимания лежит множество мелких и крупных забот, касающихся обеспечения привычной жизни семьи, теплота и яркость домашнего очага, самочувствие, настроение, а часто – и самооценка домочадцев, и множество других, самых разных, но таких важных узелков. Множество этих узелков складываются в красочное полотно счастливой семейной жизни. Но есть один узелок, который может испортить всю картину. Миома.

Фибромиома матки встречается у каждой третьей женщины, причём заболевание может протекать бессимптомно. Как правило, врачи наблюдают женщин с миомой до наступления менопаузы. После проблема часто уходит сама вместе с репродуктивной функцией. Однако бывают исключения. Если рост миомы продолжается и после наступления менопаузы, то это, скорее всего тревожный признак. Оградительная функции матки утрачивается, и здоровье женщины оказывается очень хрупко. Рост миомы может спровоцировать проблемы с мочеточником, что, в свою очередь, приводит к пиелонефритам и болезненным ощущениям во время мочеиспускания. Если миома давит на кишечник, возникают нарушения его функции. Могут возникать кровотечения, что приводит к анемии. Сам по себе быстрый рост новообразования тоже опасен. Врачи свидетельствуют: женщины часто не обращают внимания на сигналы организма и порой приходят с миомами, сопоставимыми с 20-недельной беременностью.
 
Миома лечится и терапевтическими методами, но если возникает один из перечисленных признаков, то встаёт вопрос о хирургическом вмешательстве. И тогда важно принять верное решение о том, каким именно будет это вмешательство. В настоящее время ведётся дискуссия между специалистами о преимуществах открытой операции и эмболизации маточных артерий. В случае традиционного оперативного вмешательства, считают сторонники эмболизации, развивается спаечный процесс, сопровождаемый болезненными ощущениями. Кроме того, если в дальнейшем женщина планирует беременность, то послеоперационный шов может послужить показанием для кесарева сечения, исключив естественные роды.

Александр Николаевич Иваненко, заведующий отделением рентгенологических методов диагностики и лечения Архангельской областной клинической больницы:

- Даже если нет угрожающих здоровью состояний, можно проводить эмболизацию маточных артерий. Мы «закрываем» артерию, питающую миому и опухоль сперва прекращает рост, а затем исчезает, потеряв источник питания. Более того, после операции мы наблюдаем нормализацию кровоснабжения матки, что снижает риск появления новых опухолей. В современной медицине практикуется мультидисциплинарный подход. Практически любое заболевание должно лечиться комплексно специалистами разных отраслей медицины. Так и лечение миомы происходит в совместной работе гинекологов и сосудистых хирургов.
 
Дмитрий Вячеславович Никуличев, заведующий гинекологическим отделением Архангельской областной клинической больницы:

- Безусловно, наибольшую тревогу вызывают те миомы, которые характеризуются быстрым ростом, расположены в полости матки, сопровождаются болями или кровотечениями, особенно в период менопаузы. В этом случае лечение однозначное и плановое. Эмболизация маточных артерий – очень достойный метод, который может использоваться гораздо шире, чем в настоящий момент. Конечно, в каждом отдельном случае необходим взвешенный подход, особенно если женщина планирует в дальнейшем беременность. Несмотря на то, что эмболизация – дорогостоящее вмешательство, женщина имеет возможность сделать её по полису ОМС.
 
Итак, на какие признаки стоит обратить внимание и обратиться к врачу?
  • нарушение менструального цикла
  • боль внизу живота, как постоянная, ноющая, так и при физической нагрузке
  • нарушение мочеиспускания
  • нарушение функции кишечника
Милые женщины, часто всё ваше внимание занято домом и близкими людьми. Найдите время и для себя. Ведь от вашего здоровья зависит благополучие вашей семьи.
Автор: ivanskoro
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