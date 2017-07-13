Житель Архангельской области заплатил долги, чтобы уехать по работе в Казахстан

В отделе судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району (Архангельская область) с 2014 года на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина Г. уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Пока осужденный за преступление мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы, из его заработка удерживались денежные средства в счёт погашения штрафа. Но после освобождения гражданин Г. уехал из Коряжмы в неизвестном направлении, и остаток долга в размере 7799,37 руб. остался не погашенным.

Неоднократные выходы судебного пристава-исполнителя по адресу регистрации должника результатов не дали: родственники сообщили, что он проживает в г. Санкт-Петербурге, но где конкретно - сказать не могли, т.к. отношения с ним не поддерживают. Гражданин Г. был объявлен в розыск, однако установить его местожительство в северной столице не удалось.

Продолжая розыск, судебный пристав нашел страничку должника в социальной сети «ВКонтакте», где был указан его номер телефона и адрес электронной почты. Связавшись с гражданином Г., судебный пристав-исполнитель разъяснил ему последствия уклонения от уплаты уголовного штрафа, в том числе, и о применении такой меры как ограничение права выезда за пределы страны. Также по электронной почте должнику были направлены реквизиты для оплаты штрафа. Однако мужчина проигнорировал законные требования представителя закона. И последствия не заставили себя долго ждать...

На днях должник сам связался с судебным приставом и сообщил, что находится в аэропорту, планируя выехать в Казахстан по работе, однако не может пройти пограничный контроль. Мужчине было разъяснено, что поездку ему придётся отложить до тех пор, пока уголовный штраф не будет полностью уплачен.

Уже через 30 минут знакомый должника был в отделе судебных приставов г. Коряжмы и оплатил долг в полном объеме.