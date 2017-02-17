Архангельск: Новости компаний

Мероприятия, посвященные Масленице, пройдут с 20 по 24 февраля в Маймаксанской библиотеке №6.

Много традиционных праздников у русского народа – с песнями и танцами, с праздничным столом, играми. Один из самых радостных и светлых – это, конечно же, честная, весёлая, широкая Масленица! С масленицей заканчивается зима и начинается весна.

Масленица – древний праздник, который предки-язычники оставили нам в наследство, символы которого — народные гуляния и блинное пиршество. Каждый день недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать, поэтому узнать об этих традициях интересно не только взрослым, но и детям.

Проведение фольклорных праздников, игровых программ стало доброй традицией Маймаксанской библиотеки №6.

С 20 по 22 февраля дошкольников и учащиеся младших классов библиотека приглашает принять участие в игровой программе «Масленка-непоседа», в которой их ждут забавные конкурсы, эстафеты, игры и хороводы.

Во время «блинной недели» читатели познакомятся с выставками книг, на которых можно найти рецепты самых необычных и вкусных блинов, просмотреть литературу об истории праздника и его обрядах.

А 24 февраля состоится Семейный день в библиотеке, он будет посвящен прощанию с Масленицей, проводам зимы. Дети и их родители примут участие в народных играх и забавах. Центральной фигурой праздника является Масленица – кукла из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком. Следуя традиции, библиотекари проведут для всех желающих мастер-класс по изготовлению куклы – Масленицы, покажут, как можно быстро и оригинально сделать чучело Масленицы. Свои поделки можно будет оставить на память. Весь день в библиотеке будет звучать музыка, будет весело и детям и взрослым.

Уважаемые архангелогородцы, приглашаем провести Семейный день в библиотеке 24 февраля. Вход свободный! Наш адрес: ул. Победы, 46, телефон: 29-69-27.