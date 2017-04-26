Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Жителей Поморья приглашают к формированию повестки конференции для малого бизнеса В конце мая состоится XIX конференция малого и среднего предпринимательства. Являясь одним из важнейших событий для бизнес-сообщества региона, конференция ежегодно становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов и проблем предпринимателей.



- Конференция малого и среднего предпринимательства традиционно является знаковым событием для региона. Для нас важно, чтобы эта площадка была максимально эффективной, имела прикладное значение и отвечала потребностям бизнеса, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - Для достижения этих целей мы постоянно совершенствуем подход к проведению конференции. Так, по оценке экспертов, в прошлом году форум впервые был ориентирован не только на начинающих предпринимателей, но и включал рассмотрение ряда вопросов, значимых для уже состоявшихся бизнесменов.



Еще одним новшеством 2016 года стала резолюция, подготовленная по итогам конференции. Благодаря документу, стала возможной наглядная постановка целей и задач, а также оценка эффективности принятых решений, был обеспечен контроль над их выполнением.



- В рамках конференции традиционно проводятся круглые столы, семинары и мастер-классы, но впервые именно жители региона смогут выбрать конкретные мероприятия. Подобный подход гарантирует значимость и востребованность форума, - подчеркнул Семён Вуйменков.



В опросе представлен перечень из 14 мероприятий, при этом предусмотрена как возможность выбора понравившихся позиций, так и предложение своего варианта.



Проголосовать можно в онлайн-режиме, перейдя по

В этом году министерством экономического развития проводится опрос, итоги которого послужат основой для формирования программы форума.- Конференция малого и среднего предпринимательства традиционно является знаковым событием для региона. Для нас важно, чтобы эта площадка была максимально эффективной, имела прикладное значение и отвечала потребностям бизнеса, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - Для достижения этих целей мы постоянно совершенствуем подход к проведению конференции. Так, по оценке экспертов, в прошлом году форум впервые был ориентирован не только на начинающих предпринимателей, но и включал рассмотрение ряда вопросов, значимых для уже состоявшихся бизнесменов.Еще одним новшеством 2016 года стала резолюция, подготовленная по итогам конференции. Благодаря документу, стала возможной наглядная постановка целей и задач, а также оценка эффективности принятых решений, был обеспечен контроль над их выполнением.- В рамках конференции традиционно проводятся круглые столы, семинары и мастер-классы, но впервые именно жители региона смогут выбрать конкретные мероприятия. Подобный подход гарантирует значимость и востребованность форума, - подчеркнул Семён Вуйменков.В опросе представлен перечень из 14 мероприятий, при этом предусмотрена как возможность выбора понравившихся позиций, так и предложение своего варианта.Проголосовать можно в онлайн-режиме, перейдя по ссылке Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: mineconomAO просмотров: 42

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