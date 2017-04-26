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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Жителей Поморья приглашают к формированию повестки конференции для малого бизнеса

В конце мая состоится XIX конференция малого и среднего предпринимательства. Являясь одним из важнейших событий для бизнес-сообщества региона, конференция ежегодно становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов и проблем предпринимателей.
В этом году министерством экономического развития проводится опрос, итоги которого послужат основой для формирования программы форума. 

- Конференция малого и среднего предпринимательства традиционно является знаковым событием для региона. Для нас важно, чтобы эта площадка была максимально эффективной, имела прикладное значение и отвечала потребностям бизнеса, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - Для достижения этих целей мы постоянно совершенствуем подход к проведению конференции. Так, по оценке экспертов, в прошлом году форум впервые был ориентирован не только на начинающих предпринимателей, но и включал рассмотрение ряда вопросов, значимых для уже состоявшихся бизнесменов.

Еще одним новшеством 2016 года стала резолюция, подготовленная по итогам конференции. Благодаря документу, стала возможной наглядная постановка целей и задач, а также оценка эффективности принятых решений, был обеспечен контроль над их выполнением.

- В рамках конференции традиционно проводятся круглые столы, семинары и мастер-классы, но впервые именно жители региона смогут выбрать конкретные мероприятия. Подобный подход  гарантирует значимость и востребованность форума, - подчеркнул Семён Вуйменков.

В опросе представлен перечень из 14 мероприятий, при этом предусмотрена как возможность выбора понравившихся позиций, так и предложение своего варианта.

Проголосовать можно в онлайн-режиме, перейдя по ссылке
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автор: mineconomAO
просмотров: 42
дата: 26.04.17 | 19:12
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