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Жители Архангельской области предпочитают обращаться за назначением пенсии онлайн

сегодня 16:47
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С начала года 7325 жителей области подали заявление о назначении пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР и Портал госуслуг. Это 72% от общего количества поступивших заявлений о назначении пенсии.
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Заявление о назначении пенсии через интернет можно подать за месяц до даты, с которой у гражданина появляется право на пенсию. Пользователи заходят в Личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru, используя логин и пароль для Единого портала государственных услуг, и в соответствующем разделе указывают свои данные для назначения пенсии.

В Личном кабинете отображается история обращений гражданина в ПФР. Можно проследить, как меняется статус заявления на назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и т. д.), приходят уведомления о возможных дальнейших действиях. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, когда и с чем необходимо прийти в территориальный орган ПФР.
           
Если регистрации на портале госуслуг ещё нет, её можно получить во всех территориальных органах ПФР: специалисты регистрируют на портале, подтверждают учетную запись гражданина, который прошел регистрацию на портале госуслуг, и выдают простую электронную подпись.
Автор: pfr
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