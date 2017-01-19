Архангельск: Новости компаний

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Жители Поморья довольны работой ЗАГС

Специалисты агентства ЗАГС Архангельской области подвели итоги мониторинга качества предоставления государственных услуг за 4 квартал 2016 года.
Опрос проводился путем анкетирования. Всего было обработано 1328 анкет. По их результатам уровень удовлетворённости госуслугами ЗАГС составил 96 процентов.
 
Жители региона оценивали работу отделов агентства по таким критериям, как время ожидания приёма, удобство графика приёма, содержание и доступность представленной информации, удобство расположения учреждения, компетентность и вежливость сотрудников  и другим пунктам. 

Для улучшения качества обслуживания граждане предлагают установить в отделах ЗАГС терминалы для оплаты государственной пошлины, стойку (терминал) регистрации посетителей для электронной очереди, обновить интерьер.
 
Как отметила руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева, мониторинг качества госуслуг имеет важное значение для работы учреждения, так как позволяет выявить недостатки и помогает выправить ситуации к лучшему. 
 
- Высокий показатель опроса является для нас стимулом для дальнейшего совершенствования работы, - подчеркнула Ирина Андреечева.
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автор: zags
просмотров: 68
дата: 19.01.17 | 12:53
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