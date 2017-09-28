Жители Поморья могут зарегистрировать недвижимость, не покидая региона

Граждане в большей части оформляют недвижимость, расположенную в Москве, Ленинградской области, Санкт-Петербурге.Регистрация прав на недвижимость в другом регионе - это и есть экстерриториальный принцип. Основное преимущество экстерриториального принципа - не надо для совершения сделки нести финансовые и временные затраты для подачи документов по месту расположения объектов, все документы мы примем в городе Архангельске.Больше нет преград для оформления недвижимости, расположенной в любом уголке страны, сроки при этом составляют от 3 до 10 рабочих дней, так как документы пересылаются в другой регион электронным способом и попадают к регистратору по месту нахождения объекта недвижимости без задержек. После принятия решения о государственной регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета, документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора и направляются в территориальный орган регистрации прав по месту подачи документов.По результатам оказания услуги, заявитель получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую регистрацию прав в том же пункте приема, где сдавал документы.Обращаем Ваше внимание, что подать заявление на регистрацию права на объект недвижимости и (или) заявление о постановке на кадастровый учет по экстерриториальному принципу граждане, проживающие на территории Архангельской области, могут в офисе Филиала.Прием осуществляется по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, 3 этаж (зал приема/выдачи документов), тел. 21-56-90. Режим работы филиала: пн.-чт. 8.30-16.30. пт. 8.30-14.30